Mundo Bill Clinton recebe alta após quase uma semana internado O jornal americano The New York Times noticiou que, depois de passar mal, o quadro dele evoluiu de uma infecção urinária para uma sepse

O ex-presidente dos EUA Bill Clinton deixou o hospital em que estava internado desde a última terça (12), na Califórnia, e retornará para a sua casa, em Nova York, após tratar uma infecção urinária. No Twitter, o porta-voz do democrata publicou neste domingo (17) uma nota do diretor-executivo do centro médico de Irvine segundo a qual "a febre e o número de glóbul...