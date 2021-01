Mundo Biden ri após pergunta sobre conversa com Bolsonaro, que não deve ligar para ele Oito dias depois de assumir a Casa Branca, o democrata já falou diretamente com ao menos sete chefes de Estado, mas ainda não há planos sobre a vez do brasileiro

O presidente Joe Biden riu nesta quinta-feira (28) após ser perguntado sobre quando iria conversar com Jair Bolsonaro. Oito dias depois de assumir a Casa Branca, o democrata já falou diretamente com ao menos sete chefes de Estado, mas ainda não há planos sobre a vez do brasileiro. Dentro do Salão Oval, Biden foi questionado pela GloboNews se havia data prevista para u...