Mundo Biden passa à frente no estado decisivo da Geórgia Estado dá direito a 16 votos no colégio eleitoral; última vez que democratas levaram Geórgia foi em 1992

O democrata Joe Biden passou à frente do presidente Donald Trump no estado da Geórgia, ficando mais perto da vitória na corrida pela Casa Branca. Biden assumiu a liderança na Geórgia na manhã desta sexta-feira (6), com mais de 98% dos votos no estado já computados. Trump manteve a liderança durante a maior parte da apuração na Geórgia, e chegou a declarar vi...