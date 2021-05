Mundo Biden interrompe envio de verbas para construir muro entre EUA e México A verba foi encaminhada para o muro em 2019, depois que o então presidente Trump declarou emergência nacional na fronteira sul do país

O Pentágono (Departamento da Defesa dos EUA) vai cancelar o projeto do ex-presidente Donald Trump que destina parte do financiamento militar para a construção do muro na fronteira com o México. O projeto foi uma das promessas de campanha do republicano em 2016, mas pouco andou durante seus 4 anos de mandato. As informações são da agência Reuters. A verba foi e...