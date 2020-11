Mundo Biden fratura o pé ao brincar com cachorro e deverá usar bota de proteção Em um primeiro momento, a equipe médica que acompanha Biden cogitou ter sido apenas uma torção no tornozelo

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, fraturou o pé ao escorregar enquanto brincava com um de seus cachorros, chamado Major, neste domingo (29) e deverá usar uma bota de proteção durante várias semanas. Em um primeiro momento, a equipe médica que acompanha Biden cogitou ter sido apenas uma torção no tornozelo. No entanto, após a realização de uma to...