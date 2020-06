Mundo Biden abre 13 pontos de vantagem em relação a Donald Trump, mostra pesquisa sobre eleições O levantamento confirma a perda de terreno do republicano na busca pela reeleição, fora a emergência de saúde pública, a campanha de Trump tem sido desidratada pelos protestos do Black Lives Matter

Pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta quarta-feira (17) mostra o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com 35% das intenções de voto para as eleições de novembro. Está 13 pontos percentuais atrás do ex-vice-presidente Joe Biden, que marcou 48%. O levantamento confirma a perda de terreno do republicano na busca pela reeleição. Antes da pan...