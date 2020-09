Mundo Bebê nasce dentro de voo e ganha o direito de viajar pelo resto da vida Caso aconteceu durante trajeto de companhia do Egito

Um bebê nasceu durante um voo que saiu do Cairo, no Egito, com destino a Londres. Não deu tempo de pousar para que ele tivesse a oportunidade de nascer em um hospital, e um médico fez o parto dentro do avião. Com isso, o bebê ganhou o direito de viajar pelo resto da vida com a companhia EgyptAir. A viagem durava cinco horas. A mulher entrou em trabalho de parto ...