Bélgica veta viagens vindas do Reino Unido com medo de mutação do coronavírus

A Bélgica anunciou que vai suspender voos e trens vindos do Reino Unido após o governo britânico endurecer o lockdown com medo de uma mutação do novo coronavírus. O primeiro ministro belga, Alexander de Croo, disse que a restrição terá início à meia-noite deste domingo (20) [20h no horário de Brasília] e deve durar ao menos 24 horas. No sábado (19), o primeiro-...