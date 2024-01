Mundo Avião pega fogo durante o voo e faz pouso de emergência em Miami Um vídeo com as imagens do incêndio se espalhou nas redes sociais

Um avião de carga da companhia aérea Atlas Air teve que fazer um pouso de emergência em Miami, nos EUA, após um dos motores se incendiar logo após a decolagem. A aeronave, um Boeing 747-8F, decolou do Aeroporto Internacional de Miami na noite de quinta-feira, segundo o FlightAware. Momentos depois, testemunhas que estavam no solo viram as chamas surgindo no avião....