Mundo Avalanche em vulcão nevado no Equador deixa ao menos 3 mortos e 3 desaparecidos O fenômeno não tem relação com a atividade vulcânica, e os alpinistas atingidos são equatorianos

Uma avalanche no vulcão nevado Chimborazo, no centro andino do Equador, neste domingo (24), deixou ao menos três mortos e três desaparecidos, segundo as autoridades do país. Anteriormente, um boletim do Serviço Integrado de Segurança ECU911 tinha registrado quatro mortos e um ferido. Um comunicado dos Bombeiros de Quito divulgou mais tarde que, além das vítimas e dos ...