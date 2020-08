Mundo Autoridades do porto onde ocorreu explosão, em Beirute, no Líbano, têm prisão domiciliar decretada Governo suspeita que houve negligência por parte dos responsáveis pelas operações de armazenamento e segurança do local

O governo do Líbano ordenou nesta quarta-feira (5) a prisão domiciliar de autoridades do porto de Beirute onde ocorreu uma megaexplosão na terça. O governo suspeita que houve negligência por parte das autoridades responsáveis pelas operações de armazenamento e segurança do local. A tragédia já registra ao menos 135 mortes e mais de 5.000 feridos. O número de vít...