Austrália destrói cloroquina doada por bilionário

Cerca de 5 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina – o equivalente a uma tonelada da droga – que haviam sido adquiridos por um controverso bilionário do país em 2020 foram destruídos na Austrália. O caso foi revelado na última 4ª feira (13.out.2021) pelo jornal The Guardian, que apontou que o estoque ficou parado por meses num galpão do aeropo...