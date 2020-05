Mundo Aumento de casos de coronavírus na Rússia bate novo recorde e atinge mais 10,6 mil em 24h País também registrou 76 novas mortes por covid-19, elevando o número total de óbitos para 1.356

O número de casos de coronavírus na Rússia aumentou 10.581 nas últimas 24 horas, em comparação com um recorde de 10.633 no dia anterior. Isso elevou a contagem nacional da Rússia para 145.268, disse o centro de resposta a crises de coronavírus do país nesta segunda-feira, 4. A Rússia também registrou 76 novas mortes por covid-19, elevando o número total de...