Mundo Ataque russo a hospital infantil mata 3 pessoas, diz Ucrânia; Moscou afirma que acusações são 'fake news' O presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusou a Rússia de realizar genocídio depois que autoridades locais disseram que aviões russos bombardearam o hospital infantil na quarta

A Rússia disse nesta quinta-feira (10) que acusações da Ucrânia sobre bombardeio em um hospital infantil em Mariupol eram "fake news". Segundo Moscou, o prédio, no porto no sul do país que está sob cerco, era uma antiga maternidade que havia sido tomada por soldados ucranianos havia muito tempo. "É assim que nascem as notícias falsas", disse no Twitter Dmitri Polyan...