Mundo Ataque do Estado Islâmico em hospital no Afeganistão deixa 25 mortos e 50 feridos A autoria da ação, realizada contra o maior hospital militar do país, por um homem-bomba e um atirador, foi assumida pelo Estado Islâmico

Um ataque contra o maior hospital militar do Afeganistão nesta terça-feira (2) deixou ao menos 25 mortos e 50 feridos em Cabul, onde o Talibã enfrenta uma série de ações do grupo terrorista rival Estado Islâmico. Uma autoridade talibã indicou que a primeira explosão ocorreu na entrada do hospital Sardar Mohammad Dawood Khan, e a segunda, nos arredores, ambas seguid...