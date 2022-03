Mundo Ataque destrói prédio do governo em Kharkiv, na Ucrânia O ataque aconteceu na manhã desta terça-feira (1º), sexto dia da invasão da Rússia ao país

Imagens captaram o momento em que um ataque do Exército russo atingiu um prédio do governo no centro de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. O ataque aconteceu na manhã desta terça-feira (1º), sexto dia da invasão da Rússia ao país. Ao menos dez pessoas morreram, segundo o governo ucraniano. O prédio fica localizado na principal praça de Kharkiv, no centro d...