Mundo Ataque a tiros no Tennessee deixa ao menos 12 feridos e 1 morto O atirador ainda não foi identificado. A marca Kroger, do supermercado onde foi realizado o ataque, é uma das maiores do setor no país

Um ataque a tiros em um supermercado no estado americano do Tennessee deixou ao menos 12 feridos e uma pessoa morta na tarde desta quinta-feira (23), de acordo com informações do chefe da polícia de Collierville, Dale Lane. O atirador foi encontrado morto. Alguns dos presentes no local do crime se esconderam em freezers e escritórios trancados para escapar do hom...