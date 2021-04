Mundo Argentina recebe doação de 3 hospitais de campanha dos EUA para enfrentar pandemia As doações dos EUA à Argentina somam US$ 3,5 milhões (R$ 19,4 milhões), incluindo geradores de oxigênio e capacitação para atender situações de desastre e pandemias

O governo argentino recebeu, nesta quinta-feira (8), a visita do almirante norte-americano Craig Faller, chefe do Comando Sul dos EUA, para efetuar a doação de três hospitais de campanha ao país. Faller foi recebido por Agustín Rossi, ministro da Defesa e parte do círculo de confiança da vice Cristina Kirchner. A visita ocorre pouco mais de cinco meses após o...