Mundo Argentina agora tem o 'dólar supermercado'; rede aceita notas antigas e sujas Atacadista cria o próprio dólar, que tem cotação mais vantajosa que oficial e o blue, em meio a quedas consecutivas no consumo

Aceitam notas danificadas?, questiona um senhor a um funcionário na entrada da principal unidade do atacadista Diarco, uma das principais redes de supermercado da Argentina, no bairro de Barracas, limite da capital com a Grande Buenos Aires. Em uma campanha de marketing e, porque não, de pura necessidade empresarial, a rede lançou o seu próprio dólar para somar-...