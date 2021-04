A aposta feita em uma lotérica da capital paulista e que acertou as seis dezenas da Mega-Sena foi de um bolão com cinco cotas (apostadores), segundo a Caixa. Os números sorteados foram 06, 14, 24, 34, 39 e 58. O sorteio do concurso 2.363 foi realizado neste sábado (17) pela Caixa Econômica Federal.

O bilhete levou o prêmio acumulado de R$ 40.076.100,75. Se dividido igualmente, cada participante do bolão se tornará milionário ao levar para casa R$ 8.015.220,15.

Para a Quina, houve 77 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 49.919,36. Já para a Quadra houve 5.169 apostas vencedoras e cada uma vai levar para casa R$ 1.062,31.

Os ganhadores têm até 90 dias para resgatar o prêmio, sob o risco de ficarem sem a bolada.

O próximo sorteio será na próxima quinta-feira (22) de abril. A estimativa de prêmio para esse concurso é de R$ 2,5 milhões.

O ganhador pode retirar o prêmio em qualquer casa lotérica ou em uma agência da Caixa. Se o valor for maior que R$ 1.903,98, o pagamento será feito somente na agência do banco. Será necessário apresentar documento de identidade oficial e original com foto, CPF e recibo da aposta premiada.

Quem for a uma lotérica deve apresentar o comprovante da aposta impresso, com código de barras, além de apresentar o código de resgate (com seis dígitos) que é gerado no site Loterias Caixa e vale por 24 horas. Outra opção é gerar um QR Code, que vale por uma hora. Nesse caso não é necessário imprimir.