Mundo Apoiadores de Bolsonaro trocam foto de perfil no Twitter em solidariedade a Trump Leandro Ruschel e Allan dos Santos estão entre os que participaram da manifestação de repúdio em favor de Donald Trump

Nesta sexta (8), o presidente dos EUA, Donald Trump, conseguiu um feito até então inédito: tornou-se o primeiro presidente americano a ter sua conta no Twitter deletada por infringir as regras de uso da rede social. Acostumados a ter posts removidos pelo Twitter, inluenciadores bolsonaristas se solidarizaram com o presidente americano e trocaram suas f...