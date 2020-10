Mundo Após seis dias de conflitos, Armênia aceita negociar cessar-fogo, mas Azerbaijão rejeita Na quinta, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse que os combates só cessam com a saída dos "ocupantes armênios"

Após seis dias de combates que deixaram dezenas de mortos, a Armênia aceitou nesta sexta-feira (2) discutir um cessar-fogo com o Azerbaijão sob os auspícios do chamado Grupo de Minsk. Os azeris não se manifestaram ainda. Formado em 1992 para lidar com a guerra em torno da região disputada de Nagorno-Karabakh, o grupo é encabeçado por Rússia, França e EUA. N...