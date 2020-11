Mundo Após protestos e incêndio no Congresso, Guatemala suspende envio do orçamento aprovado para 2021 Embora seja um dos maiores orçamentos da história do país, a proposta de quase US$ 13 bilhões (R$ 70 bilhões) reduz os gastos com saúde e educação e aumenta os de construção e estímulos a empresas

O Congresso da Guatemala decidiu, na madrugada desta segunda (23), suspender o envio ao Executivo do orçamento aprovado para 2021. O plano causou a onda de manifestações do último fim de semana. O presidente do Congresso, Allan Rodríguez, acompanhado por um grupo de parlamentares, informou em um vídeo divulgado nas redes sociais que o Parlamento havia entrado "num a...