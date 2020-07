Mundo Após pressão, Trump incentiva pela primeira vez americanos a usarem máscaras A mensagem do presidente não veio sem provocações, ele chamou o coronavírus de "invisível vírus chinês", numa cutucada à China

Na esteira de uma série de mudanças de postura frente a críticas de sua gestão no combate ao coronavírus e à queda nas pesquisas de intenção de voto, o presidente dos EUA, Donald Trump, publicou nesta segunda-feira (20) uma mensagem na qual afirma que "muitos dizem ser patriótico usar uma máscara". Junto com a postagem, feita no Twitter, o republicano colocou uma fo...