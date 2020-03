Um monsenhor italiano que mora na mesma casa do Papa Francisco testou positivo para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Com esse novo registro sobe para cinco o número de casos no Vaticano. Informação foi confirmada na quarta-feira (25) por fontes do Vaticano à agência de notícias italiana Ansa. (Com informações do portal Metrópoles).

Segundo agências de notícias, o monsenhor que é funcionário da Secretaria de Estado do Vaticano foi levado ao hospital e ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.