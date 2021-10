Mundo Após derrota, partido de Merkel troca toda a liderança O partido terminou o pleito em segundo lugar, com 24,1% dos votos, o pior resultado da CDU desde o final da Segunda Guerra Mundial

Depois da derrota nas eleições parlamentares alemãs no mês passado, o partido da primeira-ministra Angela Merkel, a União Democrata Cristã (CDU), decidiu reeleger toda a sua liderança. O partido terminou o pleito em segundo lugar, com 24,1% dos votos, o pior resultado da CDU desde o final da Segunda Guerra Mundial. Atrás do social-democrata SPD por 1,6 ponto p...