Mundo Ao menos 31 morrem em maior naufrágio de imigrantes no Canal da Mancha Entre as vítimas estão cinco mulheres e uma criança

Ao menos 31 imigrantes morreram ao tentar cruzar o Canal da Mancha nesta quarta-feira (24) em direção ao Reino Unido, segundo o Ministério do Interior da França. Entre os mortos estão cinco mulheres e uma criança; outras duas pessoas foram resgatadas com vida. Em entrevista coletiva, o ministro Gérald Darmanin afirmou que ao menos uma pessoa continuava desaparecida. As bus...