Mundo Ao menos 22 países impõem barreiras de entrada ao Brasil para conter Covid Principal temor desses países é o maior potencial de contágio e letalidade das variantes brasileiras do coronavírus

Com o anúncio das restrições aos viajantes do Brasil feito pela França nesta terça-feira (13), o país soma barreiras de entrada impostas como forma de tentar conter o avanço da pandemia de Covid-19 -particularmente, a variante brasileira do vírus- em ao menos 22 nações, de acordo com levantamento feito a partir dos dados da Iata (associação internacional de transporte a...