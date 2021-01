Mundo Anthony Fauci diz que cepa brasileira do coronavírus pode ser “dominante” Variação seria mais transmissível e poderia causar outras mutações

O diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, disse que a variante do coronavírus que teve origem no Amazonas pode se tornar “mais dominante” pelo seu maior grau de transmissibilidade. A afirmação de Fauci, que também atua como consultor médico do presidente Joe Biden na Casa Branca, foi feita na noite dessa ...