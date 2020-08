Mundo Angola manda fechar templos da Igreja Universal, acusada de fraude No último ano, quase 300 bispos angolanos se afastaram de liderança brasileira

A Justiça de Angola mandou fechar diversos templos que pertencem à Igreja Universal do Reino de Deus, acusada de fraude e de atividades criminosas no país do sudoeste africano. A Universal tem oito milhões de membros no Brasil e está presente em mais de cem países no mundo. Na África, possui igrejas em ao menos 12 países. No último ano, quase 300 bispos ango...