Mundo Alemanha confirma que opositor russo foi envenenado com mesma substância usada contra ex-espião A substância é da mesma família do veneno identificado pelo Reino Unido, dois anos atrás, no envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal

A Alemanha afirmou, nesta quarta-feira (2), que o líder opositor russo Alexei Navalni foi envenenado com Novitchok, um grupo de agentes neurológicos desenvolvido pela União Soviética nos anos 70 e 80. A substância é da mesma família do veneno identificado pelo Reino Unido, dois anos atrás, no envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal -que havia desertado para a...