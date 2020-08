Mundo Alegando possível espionagem da China, Trump confirma que vai proibir Tik Tok nos EUA Sem dar detalhes, o líder republicano disse que tem toda a autoridade para anunciar medidas definitivas contra o aplicativo

O presidente Donald Trump anunciou, nesta sexta-feira (31), que vai proibir o aplicativo TikTok nos Estados Unidos, sob a alegação de que a rede social pode estar sendo usada por serviços de inteligência da China. "No que diz respeito ao TikTok, vamos proibi-lo nos Estados Unidos", disse Trump a jornalistas dentro do Air Force One, o avião presidencial. Se con...