Mundo 24 haitianos são encontrados vivos entre escombros mais de uma semana após terremoto A contagem oficial de mortos após o abalo que atingiu o país em 14 de agosto subiu para 2.207 no último fim de semana

Uma semana após um terremoto de magnitude 7,2 atingir a parte sudoeste do Haiti, 24 pessoas foram encontradas vivas na região montanhosa do Pic de Macaya, localizada entre as cidades de Les Cayes e Jérémie, duas das mais afetadas pelo sismo. Dos sobreviventes, quatro são crianças. Segundo informou a Proteção Civil haitiana neste domingo (22), o grupo foi transportado de hel...