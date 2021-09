Mundo É difícil encarar morte sem cadáver para enterrar, diz pai de brasileiro morto no 11 de Setembro O que me angustiou muito foi imaginar algum parente pulando lá de cima" ninguém que estava acima do local do choque e da explosão teve chances de descer até que a estrutura desabasse, uma hora e 42 minutos depois.

"Aquele negócio começou de manhã, entre 9h e 10h. Eu já estava aqui no consultório", lembra o médico Ivan Fairbanks Barbosa, 80. Eram 8h46 em Nova York (uma hora a menos em relação ao fuso de Brasília) quando o primeiro Boeing atingiu a torre norte do World Trade Center, entre os andares 93 e 99. O filho de 30 anos do médico, Ivan Kyrillos Fairbanks Barbosa, estava...