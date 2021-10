Magazine Zé Neto processa Luisa Mell pela acusação de maus-tratos de animais No final de setembro, a ativista publicou no Instagram vídeo em que criticou o sertanejo por fazer uma romaria de Camanducaia (MG) até Aparecida (SP), montado em burros

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, entrou com uma ação por danos morais contra Luisa Mell. Ele pede a quantia de R$ 30.713 por ter sido acusado por ela de maus-tratos de animais. No final de setembro, a ativista publicou no Instagram vídeo em que criticou o sertanejo por fazer uma romaria de Camanducaia (MG) até Aparecida (SP), montado em burros. Procurada, Luisa ...