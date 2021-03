Magazine Youtuber tocantinense Alessandra Araújo participa do ‘Conversa com Bial’ nesta quinta-feira, 11 Programa também terá um bate papo com o humorista Paulo Vieira

O programa ‘Conversa com Bial’ desta quinta-feira, 11, terá a participação de uma carinha conhecida para os tocantinenses: a youtuber, Alessandra Araújo. Moradora de Aparecida do Rio Negro, Alessandra ficou famosa por fazer vídeos engraçados sobre seu dia a dia no ambiente rural, além de versões de músicas famosas com seu toque de humor, conteúdos que encantaram o público n...