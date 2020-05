Magazine Youtube vai exibir, por três dias, show histórico de Prince Apresentação de 1985 ficará disponível a partir desta quinta-feira (14), às 20h

O YouTube vai exibir, ao longo de três dias, um show histórico do astro Prince. A apresentação de 1985 ficará disponível a partir desta quinta-feira (14), às 20h (horário de Brasília). Um dos maiores shows do artista foi feito para a turnê Purple Rain, e aconteceu em 30 de março de 85 no Carrier Dome, em Syracuse, Nova York. O áudio do show ganhou a remasterização...