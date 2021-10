Magazine Xuxa chama Bolsonaro de genocida e pede que eleitores saiam de sua rede social Em maio, Xuxa, a atriz Julia Lemmertz, o youtuber Felipe Neto, o ex-futebolista Walter Casagrande e o escritor Raduan Nassar assinaram um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro protocolado pelo Movimento Vidas Brasileiras

A apresentadora Xuxa, 58, está na bronca com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Em vídeo reproduzido em suas redes sociais, ela repercutiu e respondeu ao presidente sobre o motivo de ele ter sido barrado no jogo do Santos no domingo (10). Na ocasião, a Vila Belmiro recebeu público, e o presidente perguntou por qual razão não poderia entrar no estádio, que so...