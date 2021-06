Magazine William Bonner recebe 1ª dose da vacina contra Covid Natasha Dantas, mulher do jornalista, também comemorou a vacinação no Instagram

O jornalista e âncora do Jornal Nacional (Globo), William Bonner, 57, recebeu a primeira dose da vacina contra covid-19 nesta segunda-feira (7). "Primeira dose hoje. Estou me sentindo meio cansado. E também entristecido por saber que a fila ainda é tão longa e tão lenta", escreveu em seu Instagram. Na foto publicada Bonner aparece ao lado da equipe de enfermagem. "E inc...