Magazine William Bonner imita Gil do Vigor no JN e vira um dos assuntos mais comentados das redes Nos últimos dias, o jornalista já havia causado burburinho na internet depois de surpreender ao aparecer de barba na bancada do Jornal Nacional

O jornalista William Bonner, 57, voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais neste sábado (22). Depois de surpreender ao aparecer de barba na bancada do Jornal Nacional (Globo), dessa vez o motivo foi a citação que ele fez de Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor -ex-participante do Big Brother Brasil 21. Ao anunciar a notícia sobre o rover chinês...