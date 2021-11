Magazine Will Smith diz ter a sensação de que decepcionou todas as mulheres até hoje O ator fez a revelação, além de outros detalhes da sua vida, em entrevista à Oprah Winfrey

O ator Will Smith, 53, revela em entrevista à Oprah Winfrey que tem o sentimento de que decepcionou todas as mulheres com as quais se relacionou até hoje. Em determinado momento da entrevista, já no ar pela Apple TV+ a partir desta sexta (5), o astro de Hollywood promete abrir o jogo sobre muitos assuntos. "Eu quero contar a verdade. Eu quero que as pessoas saibam...