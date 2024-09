Magazine Will Smith, após duas décadas afastado da música, vai cantar no Rock in Rio Smith começou sua carreira musical na dupla DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Ele se apresenta no mesmo dia de Ed Sheeran

O ator Will Smith, que também tem uma carreira paralela na música, virá ao Brasil neste mês de setembro para cantar no Rock in Rio. O anúncio foi feito em entrevista de Smith ao Fantástico, da TV Globo, na noite deste domingo, e confirmado em comunicado à imprensa enviado pelo festival. Smith começou sua carreira musical na dupla DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince...