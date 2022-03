Não são totalmente novas as desavenças entre Will Smith e o comediante Chris Rock, que chegaram ao auge na cerimônia do Oscar neste domingo (29), quando o ator subiu ao palco e deu um tapa na cara de Rock, em reação à piada que o comediante havia feito sobre sua mulher, Jada Pinkett Smith.

Isso porque Rock já havia feito piadas e provocações sobre a família de Smith em outras edições da premiação. O episódio de violência que marcou a 94ª edição da premiação realizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood na verdade tem antecedentes.

Há seis anos, Rock satirizou na cerimônia do Oscar, da qual era apresentador, a família de Will Smith, que havia decidido não participar do evento em protesto contra a falta de profissionais negros entre os indicados ao prêmio naquela edição.

Na ocasião, Rock disse: "Jada [Pinkett Smith] disse que não vem. Protestando. E eu fiquei, tipo, 'Ela não está em um programa de televisão?' Ela boicotando o Oscar é como eu boicotando a calcinha da Rihanna. Eu não fui convidado. E este é um convite que eu não vou recusar!"

A piada de Rock se estendeu a outros artistas que boicotaram a cerimônia em 2016. "O que aconteceu este ano? Spike [Lee] ficou bravo, [Al] Sharpton ficou bravo, Jada [Pinkett Smith] ficou brava, Will [Smith] ficou bravo. Todo mundo ficou bravo", ele afirmou.

Outro episódio em que Rock provocou Smith ocorreu em 2018, quando o ator publicou no Instagram uma homenagem à ex-mulher Sheree Zampino, na qual postou uma foto antiga com ela, ao que Rock respondeu comentando, de modo irônico, que Smith deve ter uma esposa bem compreensiva, se referindo a Jada Pinkett Smith, a mulher atual do ator.