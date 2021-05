Magazine Whindersson Nunes faz música em homenagem ao filho: 'Te amamos eternamente' Maria Lina Deggan estava no início do sexto mês de gestação quando deu à luz João Miguel

O humorista Whindersson Nunes, 26, divulgou uma música que fez em homenagem a seu filho João Miguel que morreu nesta segunda-feira (31), após o parto prematuro. "Filho, escrevi essa música no hospital, queria que você ouvisse na sua saída, atestando o maior milagre", começou. "E você saiu, não para casa, mas para melhor casa, ao lado do melhor. Desculpa as pessoa...