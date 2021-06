Magazine Whindersson Nunes e Maria Lina fazem tatuagem em homenagem ao filho João Miguel morreu no último dia 31 após nascer prematuro

Whindersson Nunes, 26, e sua noiva, Maria Lina, fizeram tatuagens em homenagem ao filho João Miguel, que morreu no último dia 31 após nascer prematuro. Uma foto que mostra as figuras foi publicada por ela nas redes sociais. Na imagem, é possível ver os no punho de Maria Lina a reprodução dos pezinhos do menino, além do nome dele. Já o humorista aparece com uma cr...