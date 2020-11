Magazine Whindersson Nunes curte viagem ao Tocantins com novo affair e comenta sobre privacidade Nas redes sociais, o comediante tem compartilhado momentos no Jalapão

O humorista Whindersson Nunes, 25, que terminou seu casamento com a cantora Luísa Sonza, 22, em abril deste ano, está em uma viagem romântica com seu novo affair, a estudante Maria Lina. Os dois estão passando uns dias no Jalapão, no Tocantins. Nas redes sociais, o comediante vem compartilhando fotos do local paradisíaco, mas sem a companhia da nova pretendente. Entret...