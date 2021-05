Magazine Whindersson Nunes anuncia que filho nasceu prematuro Ele, como diz no interior, é minha cara cagado e cuspido, até o pé é igual, mas ele é bem pequeninho porque veio um pouco antes do esperado", relatou Nunes

Whindersson Nunes, 26, usou as redes sociais para anunciar o nascimento prematuro de João Miguel, primeiro filho dele com Maria Lina Deggan, 22, que estava no início do sexto mês de gestação. "Ontem [29] eu conheci meu filho, e a primeira vez que encostei nele foi como se eu encostasse em um pedaço de Deus", iniciou o humorista na tarde deste domingo (30). Nunes relato...