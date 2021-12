Magazine 'Vivia sob pressão', afirma Gabriela Pugliesi sobre compulsão alimentar A influenciadora abriu uma caixa de perguntas no Instagram e aproveitou para falar sobre a compulsão alimentar que viveu no passado

A influenciadora fitness Gabriela Pugliesi, 36 anos, abriu uma caixa de perguntas no Instagram para conversar com os seguidores e aproveitou para falar sobre a compulsão alimentar que viveu no passado. Com um "antes e depois", ela mostrou que hoje preza pelo equilíbrio. Essa era eu há dois anos. Nem me reconheço. Na época, me achava linda e achava normal ser extrem...