O violeiro, músico, cantor e compositor tocantinense Claudivan Santiago, 51 anos, está prestes a ter sua primeira apresentação em um programa especial em rede nacional ao lado de seu padrinho, o renomado cantor Sérgio Reis. A gravação vai ao ar no domingo, 18, às 11h, no canal TV Brasil. A gravação ocorreu no Rancho do Comanche, em São Bernardo do Campo, no final de maio.

“Defino isso como um encontro musical, de duas pessoas apaixonadas pela música”, conta o tocantinense.

O programa ‘Canto e Sabor do Brasil’, apresentado por Paulinho Del Ribeiro, traz uma hora de arte a cada episódio. Na cozinha de uma fazenda colonial, o apresentador recebe os grandes nomes da música brasileira para um informal almoço que ele mesmo prepara num fogão à lenha. Durante a apresentação, há o enfoque da culinária típica, música, os causos, a poesia cabocla e poemas escolhidos de autores nacionais.

Confira a chamada do programa.

Trajetória do tocantinense

A trajetória de Claudivan começou em 2003, quando ele se mudou para Brasília e começou a trabalhar como assessor de imprensa de parlamentares na Câmara dos Deputados. No ano de 2015, Claudivan teve a oportunidade de se tornar assessor de imprensa de Sérgio Reis, na época eleito deputado federal.

Sérgio, ao descobrir que Claudivan também era violeiro e músico, ficou feliz e falava: “melhor dois violeiros do que um só”, conta Claudivan, ao lembrar que Sérgio Reis também pedia que deixasse uma viola em seu gabinete.

Durante os quatro anos de mandato, a viola ficou preservada no gabinete e, quando dava, ambos aproveitaram para fazer rodas de viola, até para receber prefeitos de diferentes regiões do Brasil.

A música se tornou uma parte importante da amizade entre eles, já que ambos são apaixonados por essa arte, assim tocaram juntos em várias ocasiões, como reuniões com parlamentares e até mesmo com o presidente da Câmara e o presidente da república, Michel Temer, em reuniões ministeriais.

A combinação entre o trabalho político e a paixão pela música é significativo para Claudivan como artista. Antes de conhecer Sérgio Reis, ele trilhou um caminho musical e começou a tocar viola aos 15 anos com seu pai, no Tocantins, além de trabalhar em bandas conhecidas, como a Arte Brasil e a antiga Cachaçamba em Araguaína.

Em 2005, ao mudar para Brasília, Claudivan comprou uma viola e aprendeu a tocar de forma autodidata, dedicando-se intensamente ao estudo do instrumento.

Em 2008, Claudivan gravou seu primeiro disco de viola caipira, intitulado de "Poesia Inviolada", depois, no final de 2012 gravou um CD instrumental chamado "Viola Pura Viola”. Com a gravação, ganhou o Prêmio Rosine da Viola Caipira, em São Paulo, no início de 2013, o que consolidou seu troféu como violeiro premiado e reconhecido nacionalmente.

Biografia

Claudivan Santiago nasceu na região Norte do Tocantins. Cantor, compositor, jornalista, produtor musical, arranjador e violeiro caipira, teve o seu primeiro contato com a viola aos 12 anos, quando ganhou de sua avó paterna uma violinha de buriti. Aos 15 anos começou a tocar guitarra e a cantar na banda de baile do seu pai. Atuou também como músico acompanhando duplas sertanejas, bandas de pagode e de axé e grupos de MPB. Venceu por duas vezes um dos maiores festivais do Tocantins, o Festival Aberto do Bico do Papagaio (FABIP), em 1999 e 2001, ano em que gravou o seu primeiro disco.

Radicado em Brasília, desde 2005 dedica-se ao estudo da viola caipira. Possui cinco discos autorais gravados: Menina dos Olhos (2002), Poesia Inviolada (2008), Viola Pura Viola, disco vencedor do Prêmio Rozini de Excelência da Viola Caipira 2013, na categoria Melhor CD Instrumental, Estrela do Tempo (2016) e Guerra dos Mundos (2020). Músico autodidata e multi-instrumentista, é considerado uma das revelações da moderna música caipira brasileira.