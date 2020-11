Magazine Viola Davis diz que quer e 'espera ter o mesmo filé mignon que uma atriz branca' Atriz falou sobre as diferenças de remuneração que ainda existem no meio artístico

A atriz Viola Davis, 55, falou sobre as diferenças de remuneração que ainda existem entre atrizes negras e brancas. "Eu amo meu empresário. Eu amo meu publicitário. Mas eu digo isso a eles o tempo todo: 'Eu quero e espero ter o mesmo filé mignon que uma atriz branca. Cozido na mesma temperatura. Você não pode me jogar um osso com um pedacinho de carne e esperar que s...